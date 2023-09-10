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Кузнецов набрал 61,57% после обработки 32,14% протоколов на выборах главы Чукотки

ЦИК: Кузнецов лидирует после обработки 32,14% протоколов на выборах главы Чукотки

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Александр Кряжев/РИА Новости

Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, выдвинутый от партии «Единая Россия», набирает 61,57% голосов на выборах главы региона после обработки 32,14% протоколов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

Кандидат от ЛДПР Юлия Бутакова получила 24,10% голосов, Владимир Гальцов от КПРФ — 6,14%.

Вместе с тем кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Александр Семериков набирает на текущий момент 5,82%.

Кузнецов руководит регионом с марта этого года, когда был назначен президентом России Владимиром Путиным на должность врио губернатора. До этого он занимал пост вице-губернатором Курганской области (2019–2021 годы), а также был первым заместителем председателя правительства Луганской Народной Республики (ЛНР).

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходят с 8 по 10 сентября, впервые участие в них принимают новые регионы России: Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

10 сентября в ЦИК России сообщили, что свыше 3 миллионов избирателей в 25 субъектах проголосовали при помощи системы дистанционного электронного голосования.

Ранее в ЦИК рассказали, как бороться с давлением админресурса на избирателей.

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