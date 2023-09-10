Путин поговорил с лидером Мали

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе малийской стороны.

«По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с осуществленной террористами 7 сентября атакой на северо-востоке Мали», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также обсудили практические меры по дальнейшему развитию российско-малийских отношений, в том числе торгово-экономическую, гуманитарную сферы и борьбу с терроризмом.

До этого Путин заявлял, что правительство РФ намерено выделить $2 млн на закупку продовольствия для жителей африканской республики.

Ранее Путин рассказал, что общего у Африки и России.