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В Армении уволили начальника службы государственной охраны

Премьер-министр Армении Пашинян подписал указ об увольнении главы госохраны

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Vladimir Voronin/AP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение уволить начальника службы государственной охраны, среди его полномочий было обеспечение безопасности руководителей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный документ.

«Освободить Саркиса Ованнисяна от должности начальника службы государственной охраны», — следовало из приказа армянского премьера.

Исполняющим обязанности руководителя службы пока назначили Артура Гаспаряна, занимавшего должность заместителя руководителя этой силовой структуры.

При этом о причинах кадровых изменений и обстоятельствах увольнения главы госохраны в настоящий момент неизвестно.

До этого президент Армении уволил командующего армяно-российской группировкой войск Тиграна Парваняна.

Также в Армении опровергали слухи об отставке министра обороны страны Сурена Папикяна. В департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении назвали информацию СМИ «не соответствующей действительности».

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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