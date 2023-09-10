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В Индонезии призвали положить конец делению стран на развитые и развивающиеся

Президент Индонезии призвал забыть о делении стран на развитые и развивающиеся

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Global Look Press

Международное сообщество должно отказаться от деления государств на развитые и развивающиеся. Такое заявление в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии сделал президент Индонезии Джоко Видодо, передает ТАСС со ссылкой на секретариат главы государства.

В своей речи лидер республики отметил, что Джакарта активно продвигает интересы «Глобального Юга» на международной арене. При этом власти страны приветствуют более широкое региональное представительство и в связи с этим поддерживают идею вступления Африканского союза в «двадцатку», подчеркнул Видодо.

«Нам необходимо положить конец дихотомии, которая разделяет [мир] на север и юг, развитые и развивающиеся [страны], на восток и запад», — добавил президент.

Саммит G20 проходит в Нью-Дели с 9 по 10 сентября. В первый день делегации стран — участниц клуба подписали итоговую декларацию форума.

Позже газета Financial Times назвала документ ударом для государств Запада и сообщила, что данное соглашение в очередной раз продемонстрировало отсутствие в мире консенсуса по вопросу Украины. Как указано в публикации, изначально участники саммита договорились не использовать слово «война» для описания конфликта между Киевом и Москвой. По мнению делегатов, подобная формулировка могла указать на одинаковую вину обеих сторон в происходящем.

Но в результате ситуацию на Украине назвали именно так, в отличие от предыдущего саммита G20 в Индонезии. Мероприятие состоялось в ноябре 2022 года, и тогда в декларации использовали формулировку «агрессия России», уточнила газета.

Ранее стало известно, где пройдут следующие три саммита «двадцатки».

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