Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что опасения по поводу стремления России захватить Европу так же беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в США во время Вьетнамской войны.

Таким образом он отреагировал на постоянные заявления американских властей о том, что Российская Федерация якобы планирует захватить всю Европу, а единственный способ ей помешать — остановить ее на Украине.

«Когда я был молодым, Соединенные Штаты еще воевали во Вьетнаме. Президент Линдон Джонсон, генерал Уэстморленд и другие говорили нам, что если мы не будем сражаться с Вьетконгом и северными вьетнамцами во Вьетнаме, то нам придется с ними сражаться в Лос-Анджелесе и Чикаго», — сказал эксперт.

Макгрегор назвал такую аргументацию чепухой, указав, что этого не случилось даже после вывода войск США из Вьетнама. Он подчеркнул, что подобного рода высказывания звучали и для обоснования вторжения в Афганистан и Ирак.

«Теперь мы слышим то же самое про Украину. Американцы должны проснуться и осознать, что им лгут», — считает аналитик.

До этого Дуглас Макгрегор заявлял, что Киев готов искать украинских беженцев в других странах, чтобы потом отправлять их на фронт.

Ранее боец Вооруженных сил Украины заявил о непонимании причин конфликта на Украине.