Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полковник Макгрегор считает беспочвенными опасения о стремлении России захватить Европу

Полковник Макгрегор сравнил «планы» России по захвату Европы с угрозой Вьетконга

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что опасения по поводу стремления России захватить Европу так же беспочвенны, как и страх высадки Вьетконга в США во время Вьетнамской войны.

Таким образом он отреагировал на постоянные заявления американских властей о том, что Российская Федерация якобы планирует захватить всю Европу, а единственный способ ей помешать — остановить ее на Украине.

«Когда я был молодым, Соединенные Штаты еще воевали во Вьетнаме. Президент Линдон Джонсон, генерал Уэстморленд и другие говорили нам, что если мы не будем сражаться с Вьетконгом и северными вьетнамцами во Вьетнаме, то нам придется с ними сражаться в Лос-Анджелесе и Чикаго», — сказал эксперт.

Макгрегор назвал такую аргументацию чепухой, указав, что этого не случилось даже после вывода войск США из Вьетнама. Он подчеркнул, что подобного рода высказывания звучали и для обоснования вторжения в Афганистан и Ирак.

«Теперь мы слышим то же самое про Украину. Американцы должны проснуться и осознать, что им лгут», — считает аналитик.

До этого Дуглас Макгрегор заявлял, что Киев готов искать украинских беженцев в других странах, чтобы потом отправлять их на фронт.

Ранее боец Вооруженных сил Украины заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях