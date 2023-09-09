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В Габоне объявлен состав нового правительства

В Габоне назначено новое правительство переходного периода из 26 человек

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Reuters

Премьер-министр переходного периода Габона Раймон Ндонг Сима объявил, что в стране назначено новое правительство переходного периода, в его состав вошли 26 человек, передает ТАСС.

«Президент на переходный период Габона Брис Клотер Олиги Нгема утвердил своим указом состав правительства», — отметил он.

Сам Ндонг Сима был утвержден на пост премьера 7 сентября.

Главой МИД был назначен Режис Онанга Ндиайе, министром-делегатом при президенте, ответственным за национальную оборону стал бригадный генерал Бриджит Онкадова. Министерство нефти возглавил Марссель Абеке, Министерство горнодобывающей промышленности — Эрве Патрик Опианга, а министром энергетики стал Жанно Клима.

Также в новое правительство вошли три министра из прежнего состава.

До этого сообщалось, что представитель Комитета по переходному периоду и восстановлению институтов (CTRI) Габона, полковник Ульрих Манфумби в эфире государственного телевидения заявил об открытии границ республики. В материале указано, что захватившие власть военные со 2 сентября открыли сухопутные и воздушные границы страны. Также данное решение распространилось на морские границы, подчеркнуло издание.

Государственные границы Габона были закрыты после того, как утром 30 августа группа высокопоставленных офицеров объявила об отмене результатов президентских выборов и роспуске институтов власти. В эфире главного телеканала страны Gabon 24 они сообщили, что берут власть в свои руки.

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