В Белом доме сообщили о создании с ЕС, Индией и Саудовской Аравией экономического коридора

Соединенные Штаты, Европейский союз, Саудовская Аравия и Индия договорились о создании нового экономического коридора Индия — Ближний Восток — Европа. Об этом сообщает Белый дом со ссылкой на меморандум стран-участниц, передает РИА Новости.

Согласно документу, главной задачей этого является стимулирование экономического развития.

«IMEC будет состоять из двух отдельных коридоров: восточного, соединяющего Индию с Персидским заливом, и северного, соединяющего Персидский залив с Европой», — сказано в документе.

Таким образом страны, которые подписали меморандум, намерены обеспечить беспрепятственный транзит товаров и услуг между Индией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Иорданией, Израилем и Европой.

9 сентября в декларации саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели заявлялось, что страны G20 приняли обязательства искоренить дискриминацию в отношении женщин, а также устранить гендерные стереотипы и неравенство.

В тот же день шерпа России в G20 Светлана Лукаш говорила, что лидеры стран — членов «Группы двадцати» в рамках саммита в Нью-Дели договорились действовать в едином ключе по вопросу урегулирования конфликтов во всем мире.

До этого Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство тем, что итоговая декларация G20 в части, которая касается конфликта на Украине, не содержит антироссийских формулировок.

Ранее в МИД РФ призвали не поддаваться на провокации СМИ о заявлении G20.