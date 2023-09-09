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Россия выразила протест мэру Милана из-за выставки, посвященной «Азову»*

Генконсульство РФ в Милане выразило протест мэру из-за выставки об «Азове»

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Global Look Press

Генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин сообщил в Telegram-канале, что выразил протест мэру города Джузеппе Сале в связи с выставкой, которая была посвящена украинскому батальону «Азов» (организация запрещена в России).

По его словам, он с сожалением узнал, что муниципалитет Милана принял решение поддержать фотовыставку на улице Данте и в Музее Рисорджименто.

«Учитывая, что без поддержки властей проведение подобного мероприятия было бы невозможным, хочу выразить свое глубокое возмущение решением мэрии предоставить пространство «Азову», — написал Штодин в сообщении.

В августе директор Центрального музея Вооруженных сил РФ (ЦМВС) Александр Никонов заявил, что в России может появиться музей, посвященный специальной военной операции на Украине.

В декабре 2022 года Министерство культуры поддержало идею открыть по итогам специальной военной операции России на Украине музей, посвященный ее героям. Отмечалось, что постоянная выставка будет открыта на базе одного из федеральных музеев.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

*   организация запрещена в России
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