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Financial Times пишет, что заявление по Украине на саммите G20 стало ударом для Запада

FT: итоговое заявление по Украине на саммите G20 стало ударом для Запада

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Adnan Abidi/Reuters

Итоговая декларация проходящего в Индии саммита Большой двадцатки (G20) стала ударом для западных стран, продемонстрировав отсутствие единого мнения по поддержке Украины, пишет газета Financial Times.

В публикации говорится, что сторонники Киева изначально отвергали упоминание в документе «войны на Украине», так как оно, по их мнению, создает впечатление, что в происходящем одинаково виновны обе стороны. Но в документе конфликт был назван именно так.

Газета напоминает, что в документе по итогам предыдущего саммита G20 в Индонезии в ноябре 2022 года звучала формулировка «агрессия Российской Федерации против Украины».

Отмечается, что в 34-страничном итоговом документе лидеры G20 признали различие взглядов и оценок ситуации на Украине среди членов сообщества, заметив, что «дипломатия и диалог имеют решающее значение».

До этого шерпа России в G20 Светлана Лукаш заявила, что лидеры стран — членов «Группы двадцати» в рамках саммита в Нью-Дели договорились действовать в едином ключе по вопросу урегулирования конфликтов во всем мире.

Ранее в МИД РФ призвали не поддаваться на провокации СМИ о заявлении G20.

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