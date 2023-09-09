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Россия ожидает новых договоренностей об инвестициях с Китаем

МИД: РФ в скором времени ожидает новых договоренностей с Китаем об инвестициях

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Mark Schiefelbein/AP

Россия ожидает новых договоренностей с Китаем об инвестициях, в настоящее время работа идет по проектам на сумму более $160 млрд. Об этом заявил РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.

Как рассказал дипломат, имеющаяся у МИД статистика российско-китайских капиталовложений свидетельствует о том, что двустороннее инвестиционное сотрудничество продолжает успешно развиваться.

По его словам, всего в «портфеле» межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству двух стран имеются десятки проектов с запланированным объемом капиталовложений более $160 млрд. Все они находятся в активной проработке, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая за пять месяцев 2023 года увеличился на 41%. По некоторым оценкам, на Китай приходится 54% российского экспорта, и это в основном энергоресурсы.

Ранее МИД Китая назвал задачу БРИКС.

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