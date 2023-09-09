Власти Аляски назвали действия Байдена посмешищем для США

Губернатор американского штата Аляска Майк Данливи заявил, что американский президент Джо Байден сделал все для того, чтобы над страной посмеивались в России и Китае. Об этом он заявил в интервью изданию Fox Business.

«Но, в конце концов, Россия, КНР, Саудовская Аравия, Иран — они все смеются над Соединенными Штатами», — утверждает глава региона.

Он также отметил, что не может вспомнить в истории каких-либо государств пример, где бы они «настолько вставляли себе палки в колеса», как это происходит на данный момент в администрации США.

По словам Данливи, который является республиканцем, единственное, чего может добиться Байден, — это повышения цен на нефть и газ до такой степени, что некоторые возобновляемые источники энергии станут намного дешевле.

Ранее сообщалось, что бывший американский президент Дональд Трамп считает, что США стали посмешищем для всего мира. По словам политика, основные проблемы в Соединенных Штатах — это рекордные инфляция и цены на топливо, высокий уровень преступности, отсутствие свободной прессы и потеря энергетической независимости.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что экономика США находится в состоянии рецессии.