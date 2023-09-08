Путин отметил важность лазерных исследований для народного хозяйства РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках встречи с молодыми учеными в городе Сарове заявил о важности лазерно-физических исследований для экономики, народного хозяйства, оборонного комплекса страны и назвал достижения в этой сфере фантастическими. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что руководитель научно-исследовательского отдела Института лазерно-физических исследований ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Борис Зималин доложил российскому лидеру о лазерных установках, открывающих огромные возможности для изучения качеств материи и позволяющих отследить эволюцию Вселенной.

По оценке Зималина, на базе Российского федерального ядерного центра создана многоканальная лазерная установка, являющаяся современным научным полигоном для воспитания нового поколения ученых.

«Мне остается вас только поздравить и пожелать дальнейших успехов», — указал Путин.

Он также отметил, что это важно для экономики, народного хозяйства, а также для для повышения обороноспособности государства.

«Это просто какая-то фантастика, но это становится реальностью, и это здорово», — резюмировал президент.

Ранее Путин заявил о планах нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове.