Россия начала реализовывать инициативу по поставке 1 млн тонн зерна

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что начался процесс реализации на практике инициативы России по поставке 1 млн тонн зерна нуждающимся странам. Об этом сообщает ТАСС.

«Практический процесс реализации начался за счет контактов с теми сторонами, которые и должны войти в это трехстороннее соглашение. Пока идут предварительные контакты, и на повестке дня — встречи на уровне экспертов трех сторон», — сказал Вершинин.

По его словам, данный проект не является альтернативой зерновой сделке и нацелен на помощь наиболее нуждающимся странам.

До этого заместитель представителя генерального секретаря Фархан Хак во время брифинга заявил, что ООН не получала ответ на предложения генсека организации Антониу Гутерриша касательно восстановления зерновой сделки.

Кроме того, представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано рассказал о работе над тем, чтобы найти способы возобновить зерновую сделку с участием Российской Федерации.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.