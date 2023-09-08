Эксперт объяснил, ударит ли по России торговое эмбарго стран Балтии

Торговое эмбарго стран Балтии не сможет ударить по экономике России, поскольку эти государства не используются Москвой в качестве посредников. Об этом в эфире НСН сообщил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. По его словам, РФ сделала выбор в пользу сотрудничества с Турцией и Китаем.

«Все эти моменты показывают ничтожность этих стран в экономическом плане, они пытаются что-то сделать, но толку нет. <...> Мы уже особо ничего через эти страны не завозим, просто карликовые страны показывают свою «важность». Все уже поняли, что через эти страны завозить будет себе дороже, используют альтернативные маршруты, включая Турцию, Китай», — отметил Матягин.

Он добавил, что если эмбарго все же будет введено, Москва может отрезать снабжение стран Балтии, а они очень много покупают у России. По словам эксперта, эти ограничения могут погубить экономику балтийских государств.

8 сентября премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддерживает идею о введении торгового эмбарго в отношении России со стороны соседних государств — Литвы, Латвии, Польши и Финляндии. По ее словам, осуществление подобного плана в основном зависит от позиции Хельсинки.

Ранее у премьера Эстонии нашли связь с Россией.