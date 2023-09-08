Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, ударит ли по России торговое эмбарго стран Балтии

Общественник Матягин: торговое эмбарго стран Балтии не ударит по России

close
100%
Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Торговое эмбарго стран Балтии не сможет ударить по экономике России, поскольку эти государства не используются Москвой в качестве посредников. Об этом в эфире НСН сообщил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. По его словам, РФ сделала выбор в пользу сотрудничества с Турцией и Китаем.

«Все эти моменты показывают ничтожность этих стран в экономическом плане, они пытаются что-то сделать, но толку нет. <...> Мы уже особо ничего через эти страны не завозим, просто карликовые страны показывают свою «важность». Все уже поняли, что через эти страны завозить будет себе дороже, используют альтернативные маршруты, включая Турцию, Китай», — отметил Матягин.

Он добавил, что если эмбарго все же будет введено, Москва может отрезать снабжение стран Балтии, а они очень много покупают у России. По словам эксперта, эти ограничения могут погубить экономику балтийских государств.

8 сентября премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддерживает идею о введении торгового эмбарго в отношении России со стороны соседних государств — Литвы, Латвии, Польши и Финляндии. По ее словам, осуществление подобного плана в основном зависит от позиции Хельсинки.

Ранее у премьера Эстонии нашли связь с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях