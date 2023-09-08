Премьер Грузии потребовал дать стране статус кандидата в ЕС до конца года

Грузия и ее народ заслуживают статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, передает грузинский «Первый канал». По его словам, государство выполнило основные рекомендации Еврокомиссии, необходимые для этого шага со стороны Брюсселя.

«Все в этой стране — правящая партия, правительство, а также президент, оппозиция, все должны громко и четко сказать, что Грузия должна получить статус кандидата в конце года <…> это единственно правильное, историческое, политическое решение», — отметил Гарибашвили.

Он добавил, что открыто обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, приехавшим в Тбилиси, ситуацию вокруг евроинтеграции Грузии. Гарибашвили подчеркнул, что власти страны не считают себя идеальными, но таковым нельзя считать любое правительство.

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года западные государства ввели масштабные санкции против России. Запад активно пытался подключить к этой кампании и другие страны, в том числе Грузию. Однако в Тбилиси присоединяться к ограничительным мерам отказались, как и поставлять военную помощь Киеву. Власти Грузии не раз отмечали, что этот подход, в частности, связан с защитой интересов народа республики. На этом фоне страна не получила статус кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдавией. При этом грузинская оппозиция подобную политику властей всячески критикует, в том числе обвиняя правящую партию в «связях с Россией» и создании помех в процессе евроинтеграции республики.

Ранее в ЕС заявили о неготовности Грузии к получению статуса кандидата.