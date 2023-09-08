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В США сообщили о подготовке свержения Зеленского

Полковник Макгрегор заявил, что в ВСУ идут разговоры о свержении Зеленского

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Ida Marie Odgaard/Reuters

В украинской армии идут разговоры о том, чтобы «убрать» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в социальной сети X заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«На Украине внутри украинских сил идет много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского», — сказано в сообщении.

Он также призвал украинские власти заключить с Россией соглашение из-за больших потерь в рядах Вооруженных сил Украины.

«Заключите мир, глупцы!», — подчеркнул Макгрегор.

28 августа Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Юрий Романюк заявлял, что украинский народ находится в нищем состоянии, и для его развития необходимо «сбросить» президента Владимира Зеленского и олигархов.

До этого бывший депутат Верховной Рады Украины обратился к украинцам с призывом восстать и свергнуть режим президента страны.

18 августа в Министерстве иностранных дел России обратились с призывом к украинским военным повернуть оружие против властей в Киеве.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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