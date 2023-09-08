В украинской армии идут разговоры о том, чтобы «убрать» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в социальной сети X заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«На Украине внутри украинских сил идет много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского», — сказано в сообщении.
Он также призвал украинские власти заключить с Россией соглашение из-за больших потерь в рядах Вооруженных сил Украины.
«Заключите мир, глупцы!», — подчеркнул Макгрегор.
28 августа Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Юрий Романюк заявлял, что украинский народ находится в нищем состоянии, и для его развития необходимо «сбросить» президента Владимира Зеленского и олигархов.
До этого бывший депутат Верховной Рады Украины обратился к украинцам с призывом восстать и свергнуть режим президента страны.
18 августа в Министерстве иностранных дел России обратились с призывом к украинским военным повернуть оружие против властей в Киеве.
Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.