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Латвийский сейм пошел на смягчение требований по языковому экзамену

Сейм Латвии дал отсрочку на сдачу экзамена по госязыку для россиян

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Global Look Press

Сейм Латвии принял в первом чтении поправки к иммиграционному закону, которые дают отсрочку на сдачу экзамена по госязыку для россиян, сообщает пресс-служба сейма.

«Поправки необходимы для того, чтобы обеспечить возможность всем тем, кто желает продолжать оставаться в Латвии в долгосрочной перспективе и знать латышский язык на разговорном уровне, сделать это и после 1 сентября 2023 года, чтобы получить вид на жительство в Латвии», — указано в сообщении.

Таким образом, не сдавшие экзамен по латышскому языку россияне получат отсрочку на два года — за это время они будут продолжать пользоваться правами на получение социальных гарантий и на трудоустройство.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что планирует обратиться к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович из-за угроз выселения из Латвии россиян.

Ранее в Латвии около 6 тысяч россиян не сдали экзамен по латышскому языку и получат уведомления с предписаниями покинуть страны.

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