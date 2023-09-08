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Кадыров поздравил Алханова с назначением в ГУПЭ МВД

Кадыров поздравил Алханова с новым назначением и назвал достойнейшим человеком

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил генерал-полковника полиции Руслана Алханова, который руководил МВД республики с 2004 года, с его назначением на должность заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД РФ.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «С большим удовольствием поздравляю дорогого брата, генерал-полковника полиции Руслана Алханова, с его назначением на должность заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России».

Глава Чечни назвал Алханова ветераном и одним из самых достойных представителей команды, созданной Ахматом Кадыровым. Он также подчеркнул, что за годы службы Алханов внес неоценимый вклад в борьбу с международным терроризмом на территории Чечни.

Управление МВД по СКФО сообщило о назначении Алханова 6 сентября. Начальник главка Сергей Бачурин отметил его значительный вклад в борьбу с преступностью в Чечне во время работы в качестве министра внутренних дел республики, а также в укреплении законности и правопорядка в регионе.

Алханов начал службу в органах внутренних дел в 1991 году и ранее работал в милиции в должности милиционера-бойца ОМОН при МВД Чечни. В 2000 году он возглавлял охрану главы администрации Чеченской республики, а с 2000 по 2003 год командовал отдельной ротой при УВД МВД в регионе, отвечая за безопасность высших должностных лиц и охрану органов власти.

В декабре 2004 года Алханов стал руководителем МВД Чечни. В 2007 году он закончил Академию управления МВД России и получил степень кандидата юридических наук. В мае 2022 года президентом ему было присвоено звание генерал-полковника полиции.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал разобраться в произошедшем и найти виновных в нападении на журналистку Милашину.

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