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Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в двойных стандартах

Глава МИД Венгрии Сийярто обвинил руководство ЕС в двойных стандартах

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Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время выступления на пресс-конференции после встречи с лидером Демократического союза венгров Румынии Хунором Келеменом заявил о двойных стандартах в Евросоюзе из-за того, что в ЕС по-разному относятся к одним и тем же действиям со стороны стран Западной и Центральной Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что вступление Румынии в Шенгенскую зону в 2022 году было заблокировано Австрией и также напомнил, что Болгария не смогла присоединиться к единому визовому пространству ЕС из-за возражений со стороны Нидерландов.

«Интересно, что если правом вето пользуется западноевропейская страна, то это считается вполне естественным с точки зрения принятия общеевропейских решений. Если же правом вето воспользуется или только подумает об этом государство Центральной Европы, то это будет считаться серьезным нарушением европейского единства», — сказал министр, указав, что такая политика свидетельствует о наличии двойных стандартов.

До этого Сийярто заявил, что Будапешт призвал принять Западные Балканы в Европейский Союз, чтобы сдержать влияние Российской Федерации и Турции в регионе.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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