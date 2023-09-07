Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в соцсети X (бывший Twitter), что американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск является последним здравомыслящим человеком в Северной Америке, если он действительно ограничивал Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink.

Как сообщал телеканал CNN со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска, предприниматель сорвал украинскую атаку на базы Военно-морского флота РФ, велев своим подчиненным ограничить работу спутниковой связи Starlink в районе крымского полуострова.

Книга написана Уолтером Айзексоном, который является автором биографий немецкого физика Альберта Эйнштейна и основателя компании Apple Стива Джобса.

«Если то, что Айзексон написал в своей книге, правда, то, похоже, Маск — последний вменяемый человек в Северной Америке. Или, как минимум, в гендерно-нейтральной Америке он последний, у кого есть «шары», — написал зампред Совбеза.

До этого командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Вооруженные силы России пытаются мешать работе системы спутниковой связи Starlink на Украине.

Ранее Маск назвал поставку кассетных боеприпасов Украине отчаянием США.