Адвокат приговоренного в США Клюшина назвал его возможным кандидатом на обмен

Максим Немцев, адвокат гражданина РФ Владислава Клюшина, который был приговорен в США к 9 годам лишения свободы, считает подопечного потенциальным кандидатом на обмен заключенными с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Он россиянин, которого приговорили к девяти годам заключения в Соединенных Штатах, так что потенциально он [Клюшин] мог бы им [кандидатом] быть», — сказал адвокат.

По словам Немцева, ему, однако, неизвестно о переговорах на данную тему.

До этого сообщалось, что защита гражданина России Владислава Клюшина, которого в США приговорили к 9 годам лишения свободы по обвинениям в кибермошенничестве, может обжаловать приговор в течение 14 дней.

Гражданин Российской Федерации Владислав Клюшин является учредителем IT-компании «М13». Американские власти обвиняют его в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Прокуратура запрашивала для Клюшина 14 лет лишения свободы, адвокат предлагал три года тюрьмы с зачетом уже отбытых двух с половиной.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».