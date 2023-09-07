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Зампостпреда США в ООН заявил, что ситуация на Украине плохая и не улучшается

Зампостпреда США в ООН Вуд: ситуация на Украине плохая и не улучшается

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John Minchillo/AP

Заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Роберт Вуд заявил журналистам, что ситуация на Украине плохая, она не улучшается и поэтому США нужно продолжить оказывать давление на РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ситуация на Украине плохая. Она не улучшается. Так что нам надо продолжать оказывать давление на россиян, чтобы они вывели войска с Украины», — сказал дипломат.

До этого сообщалось, что высокопоставленные представители разведки Украины отчитались перед членами комитета Сената США о ходе контрнаступления.

Украинские чиновники провели брифинг для парламентариев США в частном порядке. По данным Politico, мероприятие было посвящено ходу наступления Украины и перспективам Киева в конфликте.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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