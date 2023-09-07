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Экс-глава МИД Британии рассказал, кого не следовало принимать в Евросоюз

Бывший глава МИД Британии Стро выразил сожаление из-за принятия Кипра в ЕС

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Reuters

Бывший руководитель Министерства иностранных дел Великобритании Джек Стро заявил, что сожалеет о принятии Кипра в Евросоюз. Об этом сообщает Politico.

Издание подчеркивает о «тесных связях» между Россией и Республикой Кипр, преимущественно населенной греками-киприотами.

По мнению Стро, вступление Кипра в Евросоюз можно и нужно было заморозить, чтобы дать грекам-киприотам и туркам-киприотам понять, что объединение острова даст ему возможность вступить в ЕС.

«Неудача блока (которой я способствовал) означает, что сам ЕС осуществляет контроль над замороженным конфликтом... Он потерял все серьезные рычаги воздействия на греков-киприотов», — заявил экс-министр.

До этого в Министерстве юстиций США заявили, что россиянин Артур Петров, также имеющий гражданство Германии, арестован на Кипре по запросу властей США по подозрению в экспорте микроэлектроники в Российскую Федерацию. 

Петрова подозревают в участии в сети по закупке технологий и микроэлектроники для поставок российским производителям военной продукции.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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