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В Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху

Депутат ГД Швыткин: Армения заняла деструктивную позицию по Карабаху

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Ереван занимает деструктивную позицию по Карабаху, безосновательно обвиняя Азербайджан и Россию в нарушении трехстороннего соглашения, и проводя при этом военные учения с США. Об этом в эфире НСН заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

«Россия на сегодняшний день объективно занимает позицию миротворца, тому служит миротворческий контингент, находящийся на линии разделения. Этому служит и трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией, которое неукоснительно должны соблюдать все стороны», — сказал парламентарий.

Он добавил, что российские миротворцы с честью и достоинством выполняют поставленные задачи, на что Ереван отвечает учениями с США и отзывом своего представителя из ОДКБ.

7 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что Азербайджан сосредоточил войска вдоль границы со страной и разделительной линии с Карабахом.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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