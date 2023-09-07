Экс-глава правительства Финляндии Марин заявила об уходе из парламента

Экс-глава правительства Финляндии, действующий парламентарий от Социал-демократической партии (СДП) страны Санна Марин заявила, что подала прошение об отставке в связи с переходом на пост советника в Институт глобальных изменений Тони Блэра. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Она отметила, что парламенту еще предстоит рассмотреть ее просьбу об отставке с должности депутата. Марин заявила, что проинформирует институт о дальнейшем развитии событий.

Новую должность невозможно совместить с выполнением депутатских обязанностей, подчеркнула политик.

«Я считаю, что в новой должности я могу служить людям, которые голосовали за меня, даже лучше, чем будучи депутатом», — заявила Марин на пресс-конференции.

Она также отметила, что лично встречалась с Тони Блэром.

«Я политик и человек идей, и это не изменится», — подытожила Марин.

Институт глобальных изменений Тони Блэра — некоммерческая организация, созданная бывшим премьер-министром Великобритании в 2016 году, которая занимается консультированием политиков и правительств в вопросах стратегии и планирования. Институт расположен в Лондоне и действует более чем в 30 странах.

Ранее экс-глава правительства Финляндии Санна Марин покинула пост председателя Социал-демократической партии (СДП).

Ранее парламент Финляндии остался без Pepsi из-за России.