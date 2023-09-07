Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сын Медведева стал координатором портала «Я в России»

РБК: сын Дмитрия Медведева Илья стал координатором портала «Я в России»

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья стал координатором портала по предоставлению госуслуг жителям новых регионов «Я в России». Об этом сообщает РБК.

В ходе совещания по теме социально-экономического развития ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей зампред Совбеза РФ заявил, что министерство цифрового развития завершило разработку портала. Медведев отметил, что жители этих территорий зачастую сталкиваются с такими проблемами, как оформление социальных выплат, документов, и единый портал мог бы стать оптимальной площадкой, на которой бы собирались и актуализировались все важнейшие сведения.

В совещании также принял участие Илья Медведев, который, согласно сообщению пресс-службы партии «Единая Россия», координировал реализацию проекта по созданию портала «Я в России».

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство запустило портал «Я в России» на базе Госуслуг для жителей новых регионов России. Дмитрий Медведев при этом отметил, что портал призван разоблачать фейки о том, что жители новых регионов не могут получать услуги.

Ранее Минцифры отказалось от лицензий на пейджинговую связь.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях