Сын Медведева стал координатором портала «Я в России»

Сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья стал координатором портала по предоставлению госуслуг жителям новых регионов «Я в России». Об этом сообщает РБК.

В ходе совещания по теме социально-экономического развития ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей зампред Совбеза РФ заявил, что министерство цифрового развития завершило разработку портала. Медведев отметил, что жители этих территорий зачастую сталкиваются с такими проблемами, как оформление социальных выплат, документов, и единый портал мог бы стать оптимальной площадкой, на которой бы собирались и актуализировались все важнейшие сведения.

В совещании также принял участие Илья Медведев, который, согласно сообщению пресс-службы партии «Единая Россия», координировал реализацию проекта по созданию портала «Я в России».

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство запустило портал «Я в России» на базе Госуслуг для жителей новых регионов России. Дмитрий Медведев при этом отметил, что портал призван разоблачать фейки о том, что жители новых регионов не могут получать услуги.

Ранее Минцифры отказалось от лицензий на пейджинговую связь.