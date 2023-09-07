В Госдуме выступили за выход России из ЮНЕСКО

Замглавы Госдумы Петр Толстой предложил рассмотреть вопрос о выходе России из ЮНЕСКО из-за критики законопроекта, который позволит вести ограниченную вырубку лесов около Байкала. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Так и будем прислушиваться к их мнению? Нам вообще нужно членство в подобного рода политизированной организации? Вот вопрос», — отметил он.

По словам Толстого, скоро в Саудовской Аравии начнется сессия ЮНЕСКО, где Россию «пожурят за туристическое освоение Байкала и Камчатки».

«В таких международных организациях нам надо отстаивать свои экономические и геополитические интересы», — уверен зампредседателя Госдумы.

Он заключил, что России не нужно участвовать в ЮНЕСКО, так как таким образом Москва поддерживает «мнение западного истеблишмента о том, что России делать можно, а чего нельзя».

Территория вокруг озера Байкал входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Байкал является самым глубоким озером в мире. Поездки на озеро популярны у российских и иностранных туристов.

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