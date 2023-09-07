Сын Дмитрия Медведева принял участие в совещании председателя ЕР с членами партии

Сын председателя «Единой России» и замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья Медведев 7 сентября принял участие в партийном совещании. Об этом сообщает РИА Новости.

Основной темой совещания было социально-экономическое развитие и цифровизация государственных услуг в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

28-летний Илья Медведев, как и его отец Дмитрий Медведев, является членом партии «Единая Россия». В июне прошлого года секретарь генсовета партии Андрей Турчак вручил Медведеву-младшему партийный билет. Мужчина тогда отметил, что в текущей ситуации считает необходимым вступление в ЕР и планирует принять участие в развитии ряда направлений работы партии.

Присутствие на совещании было первым публичным появлением Ильи Медведева на партийном мероприятии.

В апреле этого года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 257 физических лиц Российской Федерации, среди которых оказались супруга и сын Дмитрия Медведева.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.