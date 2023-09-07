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Столтенберг оценил шансы Украины на вступление в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг: Украина как никогда близка к вступлению в альянс

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Украина никогда не была столь же близка к вступлению в НАТО, как сейчас. Такое заявление в ходе совместного заседания комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европейского парламента (ЕП) сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтеберг, передает РИА Новости.

По словам руководителя организации, еще во время июльского саммита в Вильнюсе были приняты конкретные решения по вопросу присоединения Украины к НАТО. В частности, участники форума одобрили выделение комплексного пакета помощи Киеву и согласовали его финансирование. Это было сделано ради создания полностью совместимой с Альянсом украинской армии, подчеркнул Столтенберг.

«Мы укрепили политическое сотрудничество, создав Совет НАТО-Украина, где мы встречаемся как равные, принимаем решения. Мы также отменили выполнение Плана действий по членству для Украины, сократив ее путь в НАТО с двух шагов до одного», — добавил генсек.

В результате он пришел к выводу, что в настоящее время Киев как никогда близок к членству в Альянсе.

Ранее в США рассказали о судьбе НАТО в ближайшие годы.

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