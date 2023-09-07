Рябков заявил об угрозе конфронтации между ядерными державами

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что накопленный и вовремя не купированный конфликтный потенциал между ядерными державами может перерасти в открытую военную конфронтацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его слова передает РИА Новости.

По словам дипломата, продвижения в вопросе ядерного разоружения и контроля над ядерными вооружениями невозможны без соблюдения принципа равной и неделимой безопасности. Однако, считает Рябков, в действительности же наблюдаются ровно противоположные тенденции.

Соответствующее заявление Рябков сделал на региональном семинаре «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке, в Киргизии.

Также Рябков сообщил, что работы по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии продолжаются.

Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов заявлял, что агрессивное поведение западных стран у рубежей Союзного государства стало причиной размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО).

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