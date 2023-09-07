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Лидер ЛДПР предложил новый способ оценки эффективности работы губернаторов

Слуцкий предложил оценивать эффективность губернаторов по оттоку молодежи

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Depositphotos

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что при оценки эффективности работы губернаторов нужно учитывать данные об оттоке молодежи из региона. Об этом он пишет в своей статье для «Российской газеты».

Как рассказал Слуцкий, в поездках по российским регионам его больше всего огорчает то, что в провинции граждане, особенно молодежь, несчастны «по Толстому», и хотят уехать в Москву или Санкт-Петербург, что угрожает «нашей глубинке буквально кадровой пустыней».

«Пора вводить в оценку эффективности губернаторов не только данные о численности населения, но и об оттоке молодежи. Это «лакмусовая бумажка» в вопросе развития региона и показатель того, насколько молодежь верит в свое будущее на этой территории», — считает депутат.

По его словам, фактором достижения результата в первую очередь должно стать создание возможностей для молодежи в профессиональной самореализации, то есть наличие интересной работы с достойной зарплатой. Он считает, что необходимо также поддерживать региональные вузы.

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