Лидер ЛДПР предложил новый способ оценки эффективности работы губернаторов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что при оценки эффективности работы губернаторов нужно учитывать данные об оттоке молодежи из региона. Об этом он пишет в своей статье для «Российской газеты».

Как рассказал Слуцкий, в поездках по российским регионам его больше всего огорчает то, что в провинции граждане, особенно молодежь, несчастны «по Толстому», и хотят уехать в Москву или Санкт-Петербург, что угрожает «нашей глубинке буквально кадровой пустыней».

«Пора вводить в оценку эффективности губернаторов не только данные о численности населения, но и об оттоке молодежи. Это «лакмусовая бумажка» в вопросе развития региона и показатель того, насколько молодежь верит в свое будущее на этой территории», — считает депутат.

По его словам, фактором достижения результата в первую очередь должно стать создание возможностей для молодежи в профессиональной самореализации, то есть наличие интересной работы с достойной зарплатой. Он считает, что необходимо также поддерживать региональные вузы.

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