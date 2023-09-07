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Британский парламент принял раскритикованный закон о примирении в Северной Ирландии

Лондон принял раскритикованный закон об амнистии в Северной Ирландии

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Frank Augstein/AP

Парламент Великобритании принял закон, вводящий амнистию для бывших военнослужащих и повстанцев, участвовавших в конфликте в Северной Ирландии, при условии сотрудничества со следствием. Об этом сообщает агентство Reuters.

Организация Amnesty International, говорится в статье, назвала принятие закона «темным днем» для британского правосудия. В свою очередь, в самой Северной Ирландии новый закон был осужден всеми крупными политическими партиями, правозащитными организациями и семьями жертв конфликта.

Ранее сообщалось, что в Северной Ирландии в результате ошибки были опубликованы данные с фамилиями, инициалами, званиями и должностными разрядами, местом несения службы и отделами, в которых работает каждый действующий полицейский.

Конфиденциальная информация была доступна примерно в течение двух с половиной часов. При этом домашние адреса сотрудников полиции не были опубликованы.

Ранее сообщалось, что националистическая партия «Шинн Фейн», которая выступает за выход из состава Великобритании и объединение с Ирландией, впервые взяла большинство в местных органах власти в Северной Ирландии.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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