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Саркози вызвали в суд по делу о финансировании предвыборной кампании

AFP: Саркози в октябре вызван в суд по делу о финансировании избирательной кампании

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Global Look Press

Экс-президент Франции Николя Саркози повесткой вызван в суд Парижа в октябре для предъявления обвинений по одному из эпизодов в деле о финансировании ливийскими властями его избирательной кампании в 2007 году, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник AFP.

По данным агентства, речь пойдет о расследовании обстоятельств, при которых посредник в предполагаемом финансировании ливийцами избирательной кампании Зияд Такиеддин отозвал свои показания против Саркози. Подозревается, что бывший президент знал о шагах, которые предприняли некоторые лица, включая Такиеддина, чтобы оправдать его. При этом в материале не уточняется, какую выгоду извлек из этого Саркози.

Прокуратура обвиняет экс-президента Франции в «нелегальном финансировании избирательной кампании», «пассивной коррупции» и «сокрытии хищения государственных средств», что карается лишением свободы на срок до 10 лет.

Предположительно, вердикт по этому делу будет вынесен в 2025 году.

В мае апелляционный суд Парижа оставил в силе приговор экс-президенту Франции Николя Саркози по делу о торговле влиянием. Адвокат Тьерри Эрзог сообщил, что приговор будет обсуждаться в Кассационном суде.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о статье Саркози.

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