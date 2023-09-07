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Чилийский диктатор Пиночет был лишен высших орденов Аргентины

Аргентина лишила чилийского диктатора Пиночета своих государственных наград

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Marcos Brindicci/Reuters

Чилийский диктатор генерал Аугусто Пиночет (1915-2006) был лишен государственных наград Аргентины. Указ об этом подписал президент страны Альберто Фернандес, сообщает РИА Новости.

Решением главы Аргентины отменяется право Пиночета и его правопреемников на использование знаков отличия ордена Мая и ордена Освободителя Сан-Мартина.

Официальный представитель президента Габриэла Серрути заявила, что Пиночет не заслуживает благодарности аргентинской нации, так как он является человеком, который проводил политику, порабощавшую людей и ухудшавшую условия их жизни. Действия, совершавшиеся Пиночетом, оскорбляют ценности и руководящие принципы Аргентины.

Решение Фернандеса было приурочено к 50-й годовщине военного переворота в Чили, который состоялся 11 сентября 1973 года.

Ранее сообщалось, что были рассекречены документы о заговоре президента США Ричарда Никсона, стремившегося помешать Сальвадору Альенде стать президентом Чили. После победы Альенде на выборах при поддержке Белого дома был разработан тайный план военного захвата власти, роспуска конгресса и блокирования инаугурации избранного президента.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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