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Байден попросил журналистов не рассказывать врачам, что он не носит маску

Байден попросил не рассказывать врачам, что он не носит маску, хотя у жены COVID

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден попросил журналистов не рассказывать врачам, что он не носит маску после заражения его жены COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

«Объясню журналистам: я снова сдал сегодня отрицательный тест. Они (врачи. — «Газета.Ru») продолжают мне говорить, что должно пройти 10 дней или вроде того, поэтому мне надо носить маску. Не говорите им, что когда я входил сюда, ее не было на моем лице. Ладно?» — сказал он.

Отмечается, что американский лидер вошел в комнату Белого дома, где он выступал, держа защитную маску в руках.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что жена президента США Джилл Байден легко переносит коронавирус, результаты тестирования самого президента Джо Байдена отрицательные, он соблюдает все меры предосторожности.

5 сентября пресс-службе Белого дома сообщала, что первая леди Соединенных Штатов заразилась COVID-19, у нее наблюдаются слабые симптомы. Уточнялось, что 4 сентября вечером Джилл Байден получила положительный результат теста на коронавирус. Супруга президента будет оставаться дома в Рехобот-Бич, штат Делавэр.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.

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