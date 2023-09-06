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В РФ призвали ООН реагировать на дискриминацию русскоязычных на Украине

Миссия РФ в Женеве: ООН должна оценить дискриминацию русскоязычных на Украине

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Denis Balibouse/Reuters

Постоянное представительство России при ООН в Женеве призвало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и его главу Фолькера Тюрка дать публичную оценку положению русскоязычного населения Украины, передает ТАСС.

В миссии отметили, что украинский режим проводит системную дискриминацию «всех и всего русского».

До этого в Верховной раде зарегистрировали законопроект о запрете песен на русском языке.

В пояснительной записке целью законопроекта названо «обеспечение действенных мер» на ТЦ, магазины и предприятия в сфере услуг, не следующие «установленным ограничениям в сфере поддержки» музыки украинских исполнителей и ограничениям публичного использования российской музыки.

Песни на русском языке исполняли такие украинские группы как «Нервы», Fleur, «Лелу45», 5`NIZZA и другие.

За первое нарушение запрета предпринимателям грозит штраф в размере от 300 до 500 «не облагаемых налогом минимумов», а во второй раз — «от 1000 до 1500 не облагаемых налогом минимумов».

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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