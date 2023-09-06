Россия продолжит укреплять сотрудничество с Арменией

Россия продолжит укреплять военное и политическое сотрудничество с Арменией. Об этом заявил замглавы иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Мы будем продолжать укреплять наше военное и политическое сотрудничество. Это наш союзник, и в сфере безопасности мы полагаемся друг на друга», — отметил заместитель главы МИД.

По словам Грушко, он убежден в том, что сотрудничество Москвы и Еревана является константой, которая будет определяющей в двусторонних отношениях между государствами на годы вперед.

5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Москве ценят конструктивные отношения с Ереваном. Однако он не согласился с мнением премьера Армении Никола Пашиняна о провале миссии миротворцев России в Нагорном Карабахе.

Вечером 2 сентября вышло интервью Пашиняна итальянской газете La Repubblica. В нем он констатировал, что Россия сама постепенно уходит из Южного Кавказа.

Позже российский дипломатический источник ТАСС сообщал, что в настоящее время осуществляется попытка искусственным образом убрать Россию с Южного Кавказа, используя Армению как средство для реализации этой цели.

В Кремле прокомментировали совместные учения Армении и США.