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МИД РФ назвал дискриминацией требование о знании латышского языка резидентами Латвии

МИД РФ назвал дискриминацией угрозу выдворения россиян из Латвии из-за языка

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дискриминационными сентябрьские поправки в миграционное законодательство Латвии, предполагающие высылку резидентов с российским гражданством в случае, если те не смогут сдать экзамен на знание латышского языка. Заявление Захаровой опубликовал МИД РФ.

По словам Захаровой, поправки в законодательство Латвии попирают «Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод».

Отмечается, что сталкивающиеся с угрозой выселения граждане РФ получают от российского МИД консульскую и юридическую поддержку, а все подобные случаи фиксируются.

До этого сообщалось, что больше половины россиян в Латвии не смогли получить удовлетворительную оценку на экзамене по латышскому языку.

Ранее в Саратове решили запретить вывески на иностранных языках.

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