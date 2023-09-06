МИД РФ назвал дискриминацией требование о знании латышского языка резидентами Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дискриминационными сентябрьские поправки в миграционное законодательство Латвии, предполагающие высылку резидентов с российским гражданством в случае, если те не смогут сдать экзамен на знание латышского языка. Заявление Захаровой опубликовал МИД РФ.

По словам Захаровой, поправки в законодательство Латвии попирают «Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод».

Отмечается, что сталкивающиеся с угрозой выселения граждане РФ получают от российского МИД консульскую и юридическую поддержку, а все подобные случаи фиксируются.

До этого сообщалось, что больше половины россиян в Латвии не смогли получить удовлетворительную оценку на экзамене по латышскому языку.

Ранее в Саратове решили запретить вывески на иностранных языках.