Власти Дании анонсировали выдачу Украине еще €40 млн на восстановление страны

Датский премьер-министр Метте Фредериксен в рамках рабочего визита в Киев пообещала выделить дополнительные 300 млн крон (около €40,2 млн) на восстановление Украины и гуманитарную поддержку, сообщает локальная газета Jyllands-Posten.

Согласно информации издания, Фредериксен внезапно появилась в среду утром в Киеве, где выступила с речью в украинском парламенте. Позднее в украинской столице она провела встречу с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Он выразил ей благодарность за лидерство Дании в коалиции стран, обучающих украинских летчиков полетам на истребителях F-16.

«Разрушения войны душераздирающие», — заявила премьер.

До этого сообщалось, что Белый дом в среду объявит о первой передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном в рамках нового пакета оборонной помощи.

Ранее датский режиссер Ларс фон Триер обратился к Путину и Зеленскому.