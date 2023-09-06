У проживающих за границей белорусов могут забрать паспорта

Власти Белоруссии разрешили забирать паспорта у проживающих за рубежом граждан. Указ № 278 «О порядке выдачи документов и совершения действий» подписал президент страны Александр Лукашенко.

«Консул в случаях и порядке, определенных законодательством Республики Беларусь... изымает документы, удостоверяющие личность, и документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь», — говорится в тексте документа.

Белорусские дипломатические миссии перестанут продлевать старые и выдавать новые паспорта белорусам, которые проживают за пределами страны. Теперь этим вопросом будут заниматься только органы внутренних дел по месту последней регистрации по месту жительства, в отдельно прописанных случаях — в МИДе республики.

Апостиль также будет проставляться в одном из компетентных органов в самой Белоруссии (МИД, Минобразования, Минюст и главные управления юстиции Мингорисполкома и облисполкомов — в зависимости от типа документа). Подавать документы возможно будет только лично владельцем паспорта либо иным лицом при предъявлении доверенности, оформленной в стране.

Ранее сообщалось, что Литва перестанет выдавать гражданство россиянам и белорусам.