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В Совфеде оценили перспективы заседания Совбеза ООН по референдумам

Сенатор Долгов: заседание Совбеза ООН по референдумам обречено на провал

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Eduardo Munoz/Reuters

Заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по теме референдумов, прошедших год назад в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, не приведет к какому-либо соглашению. Об этом в эфире НСН заявил сенатор Константин Долгов. По его словам, Запад не оставляет попыток манипулировать ООН.

«Право запросить заседание у них есть. А российской делегации есть, что сказать на таком заседании. Для нас вопрос решен, свободное волеизъявление состоялось, новые регионы являются частью России, это зафиксировано в нашей Конституции. Если им нечем заняться, пусть занимаются. Шанс на то, что западные страны прислушаются, есть всегда, но пока мы не видим никаких признаков», — отметил Долгов.

Он добавил, что на данном этапе позиции постоянных членов Совбеза являются противоположными, поэтому шансы на принятие какого-либо решения близки к нулю.

6 сентября стало известно, что заседание Совбеза ООН по теме референдумов, прошедших год назад на бывшей территории Украины, намечено на пятницу. Встречу запросили США и Албания. Инициаторы хотят заслушать доклад замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

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