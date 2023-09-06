В Польше оценили военный потенциал России и Украины

Польский публицист Войцех Цейровский заявил, что людские резервы ВС РФ и Вооруженных сил Украины (ВСУ) несопоставимы, так как в России проживает на 100 миллионов человек больше. Российская армия, в отличие от украинской, сможет вести боевые действия «очень-очень долго». Его слова приводит Do Rzeczy.

«В России на 100 миллионов человек больше, чем на Украине, поэтому если я буду черпать военные резервы из этого мешка, то смогу увеличивать количество солдат. В конечном итоге они закончатся у Украины, а у России еще очень-очень долго нет», — заявил Цейровский.

Исходя из подобного расклада сил, необходимо договориться о «каком-то мире, если мы хотим положить конец войне», считает публицист.

Ранее сообщалось, что власти Украины намерены лишить права на отсрочку от мобилизации свыше 180 тыс. мужчин старше 30 лет, получающих второе и более высшее образование.

До этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что каждые два месяца военкоматы реализуют новый утвержденный план мобилизации. По его словам, военные «берут себе столько мобилизованных, сколько нужно».

Ранее в Раду внесли новый законопроект о мобилизации депутатов.