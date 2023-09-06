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В Евросоюзе отклонили иски граждан России, попавших под санкции

Суд ЕС отклонил иски россиян, опротестовавших санкции Евросоюза

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил иски нескольких крупных российских предпринимателей, которые попали под ограничительные меры Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд постановил, что истцам придется компенсировать судебные издержки.

Известно, что был отклонен иск российского бизнесмена и экс-владельца Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского, который после попадания в санкционный список вышел из бенефициаров и состава совета директоров предприятия.

Также судом отклонены иски предпринимателя Геннадия Тимченко и экс-управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна.

Как заявил депутат Европарламента из Германии Гуннар Бек в недавнем интервью газете «Известия», официально Совет Европейского союза в настоящее время не обсуждает новые санкции против России, но предложения о дополнительных ограничениях продолжают поступать от европейских парламентариев.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты могут расширить ограничения из-за нарастающего сотрудничества России и КНДР.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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