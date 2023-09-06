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Экс-лидер Proud Boys получил 22 года тюрьмы по делу о штурме Капитолия

Экс-лидера Proud Boy приговорили к 22 годам тюрьмы по делу о штурме Капитолия

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Manuel Balce Ceneta/AP

Бывший лидер ультраправой группировки Proud Boys («Гордые парни») Энрике Таррио был приговорен судом по делу о штурме Капитолия к 22 годам лишения свободы, сообщает телеканал CBS.

Приговор, вынесенный Таррио, стал самым суровым вердиктом суда федерального округа Колумбия в деле о беспорядках двухлетней давности. Несколько дней назад другой активный член группировки Итан Нордин получил 18 лет тюрьмы.

Телеканал отметил, что прокуратура требовала приговорить экс-лидера Proud Boys к лишению свободы на 33 года.

Ранее сообщалось, что американский суд приговорил одного из членов группировки Proud Boys Итана Нордина к 18 годам тюрьмы по делу о штурме Капитолия.

До этого стало известно, что четверо участников ультраправого движения Proud Boys («Гордые парни») были признаны в вашингтонском суде виновными в сговоре с целью мятежа и воспрепятствовании мирной передаче власти по делу о штурме Капитолия. Участникам движения предъявили ряд обвинений, в том числе три отдельных обвинения в мятеже, воспрепятствовании результатам голосования Коллегии выборщиков США и фальсификации доказательств.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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