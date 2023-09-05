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В США спрогнозировали изменение тактики ВСУ из-за неудачного контрнаступления

Экс-разведчик США Шаффер заявил, что ВСУ вынуждены перейти к обороне

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бывший полковник Вооруженных сил (ВС) США Тони Шаффер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готовит население к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут в оборону из-за неудачного контрнаступления. Его слова приводит YouTube-канал Judging Freedom.

«Думаю, Зеленский сейчас готовит население к тому, что ВСУ придется занять оборонительные позиции перед новым потенциальным российским продвижением», — заявил Шаффер.

Он отметил, что из-за эффективности оборонительных рубежей российских вооруженных сил, ВСУ не удалось добиться значительного прогресса в ходе контрнаступления.

По его мнению, украинские военные стали «легкой мишенью» ВС РФ.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не смогли достичь своих целей ни на одном из направлений боевых действий.

По его словам, украинская армия несет колоссальные потери в зоне конфликта. Но, несмотря на это, Киев уже третий месяц ведет так называемое контрнаступление, подчеркнул министр.

До этого президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

Ранее в Британии раскрыли тактику ВСУ в ходе контрнаступления.

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