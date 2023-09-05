Больше половины россиян в Латвии не сдали экзамен по латышскому языку

Директор Государственного центра содержания образования Латвии Лиене Вороненко заявила, что свыше 60% из 11 тыс. пришедших на экзамен на знание латышского языка на уровне A2 граждан РФ, проживающих в Латвии, не смогли его сдать, передает ТАСС со ссылкой на агентство LETA.

Без попытки сдать экзамен оставшиеся 7 тыс. проживающих в стране россиян не смогут оставаться в стране после 2 декабря. После первой попытки у них будет еще два года на повторные.

До этого спецслужбы Латвии заявили о повышенном внимании к гражданам, учащимся в России.

В заявлении утверждается, что обучение в российских вузах связано с рисками вербовки граждан Латвии. Россия предлагает иностранцам возможность бесплатной учебы с целью идеологической обработки, говорится в тексте.

Граждане Латвии, продолжающие обучение в России, попадают под внимание спецслужбы, однако в чем оно выражается там не уточнили, сославшись на специфику деятельности.

Ранее в Латвии объявили о пересдаче экзамена по латышскому языку для россиян.