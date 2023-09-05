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Заседание Совета Федерации могут перенести из-за международных мероприятий

Заседание СФ могут перенести на 25 сентября из-за международных мероприятий

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Максим Блинов/РИА Новости

Совет Федерации может перенести первое осеннее пленарное заседание с 27 на 25 сентября из-за участия сенаторов в международных мероприятиях, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в палате.

«Первое пленарное заседание Совета Федерации в рамках осенней сессии может быть перенесено с 27 на 25 сентября в связи с участием делегации СФ в международных мероприятиях», — рассказал источник.

Он добавил, что утром 25 сентября может пройти заседание комитетов Совфеда и Совета палаты.

27-29 сентября в ЮАР пройдет парламентский форум БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), в нем предполагалось участие делегации Совфеда в плане поездок сенаторов.

До этого заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев сказал, что расширение межгосударственного объединения БРИКС является естественным сценарием дальнейших событий, в котором заинтересована Россия.

Ранее политолог призвал скрепить членов БРИКС для противостояния Западу.

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