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Политолог: Эрдоган уехал из Сочи не с пустыми руками

Политолог Шафир: Эрдоган везет послание Путина Западу на саммит G20

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

На переговорах в Сочи президент России Владимир Путин передал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану послание для западных лидеров, которые будут присутствовать на саммите G20. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог-международник, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. Он подчеркнул, что несмотря на то, что встреча глав государств не соответствовала ожиданиям многих Telegram-каналов, она оказалась насыщенной и конструктивной.

«Самое главное, что главы государств, вероятно, говорили о том, с чем Эрдоган через несколько дней окажется в Нью-Дели на саммите G20. А именно он будет играть роль посланника, основного посредника, связующего звена между Россией и западными странами «Большой двадцатки». Поэтому Эрдоган уезжает из Сочи не с пустыми руками», — отметил политолог.

Он добавил, что не разделял завышенных ожиданий от переговоров, изначально исключив какие-либо сенсации.

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи состоялась 4 сентября. Стороны обсудили такие вопросы, как урегулирование вооруженного конфликта на Украине, возобновление зерновой сделки, ситуацию в Сирии и многие другие.

После переговоров турецкая правительственная газета Hurriyet сообщила, что президенты РФ и Турции могут вновь встретиться после контактов Эрдогана в ООН.

Ранее на Украине заявили, что не ожидают изменений в зерновой сделке.

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