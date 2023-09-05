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Китай выступил против вступления Тайваня в ООН

Представитель МИД КНР Мао Нин: у Тайваня не может быть представительства в ООН

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Thomas Peter/Reuters

В ООН не могут одновременно присутствовать представители Китая и Тайваня, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС. По ее словам, у острова нет никаких оснований для присутствия в организации.

«В ООН может быть только одно место для представителя от Китая. Таким образом, нет никаких оснований для двух представителей в ООН — как от двух Китаев, так и от Китая и от Тайваня», — пояснила Мао Нин.

Она добавила, что этот вопрос регулируется резолюцией ГА ООН 2758 («Восстановление законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных Наций»). Мао Нин подчеркнула, что по документу с политической, юридической и процессуальной точки зрения за Китаем было закреплено право представлять всю страну, включая остров Тайвань.

Вопрос статуса Тайваня — один из самых болезненных для Пекина. Несмотря на то, что большинство государств мира придерживаются политики «одного Китая», с момента окончания войны в 1949 году Тайвань, или Китайская Республика — де-факто независимое государство. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, критикуя любые несанкционированные контакты с Тайбэем.

Ранее Китай обвинил США в нарушении обещаний по Тайваню.

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