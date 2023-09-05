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Во Франции обвинили Зеленского в желании начать мировую войну

Филиппо: ложь Киева о российских дронах в Румынии может привести к мировой войне

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Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Ложь украинского президента Владимира Зеленского, касающаяся падения российских беспилотников на территории Румынии, может спровоцировать начало третьей мировой войны. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал председатель французской партии «Патриоты» Флоран Филиппо.

Как отметил политик, в ноябре 2022 года Киев пытался убедить международное сообщество в падении ракет Вооруженных сил РФ на польской территории. Однако те заявления оказались ложью, и сейчас похожая ситуация повторяется с участием другой страны — члена НАТО, подчеркнул он.

«Киев на этот раз заставляет поверить, что российские беспилотники взорвались в Румынии», — пояснил Филиппо.

По его словам, Зеленский в очередной раз надеется развязать третью мировую войну.

4 сентября спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил о падении и детонации российских дронов на территории Румынии. Как сказал дипломат, инцидент произошел ночью.

Однако позже румынское министерство обороны опровергло данную информацию. В ведомстве указали, что техника российской армии никогда не представляла прямой угрозы для территории республики.

Ранее стало известно о планах США, Молдавии и Румынии увеличить экспорт зерна с Украины.

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